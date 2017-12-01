"Арсенал" в январе намерен подписать Янкто

Полузащитник "Удинезе" Якуб Янкто может стать игроком "Арсенала", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" намерены подписать 21-летнего чеха уже в январе. Сумма трансфера оценивается в 6,8 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Янкто также претендуют "Милан" и "Ювентус".

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