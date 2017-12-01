"Арсенал" в январе намерен подписать Янкто

Теги арсенал лондонудинезеякуб янкто

"Арсенал" в январе намерен подписать Янкто

Полузащитник "Удинезе" Якуб Янкто может стать игроком "Арсенала", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" намерены подписать 21-летнего чеха уже в январе. Сумма трансфера оценивается в 6,8 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Янкто также претендуют "Милан" и "Ювентус".

Не пропустите: "Арсенал" готов включиться в борьбу за Марко Асенсио. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов