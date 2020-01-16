"Арсенал" ведёт переговоры о подписании защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в подписании 27-летнего француза заинтересован лондонский "Арсенал".

"Канониры" хотят, чтобы футболист присоединился к ним летом в качестве свободного агента, но также рассматривают вариант с зимним трансфером.

Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года, сыграл 114 матчей, забил 12 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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