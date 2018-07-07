"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере игрока сборной Франции

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"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере игрока сборной Франции

Лондонский "Арсенал" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи.

Как сообщает Sky Sports, в покупке 29-летнего хавбека сборной Франции лично заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который хорошо знаком с ним по совместной работе в андалусийской команде.

Напомним, что в контракте Нзонзи прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

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