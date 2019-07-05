"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере Лукаса Васкеса

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"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере Лукаса Васкеса

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, купить 28-летнего испанца хочет лондонский "Арсенал", который готов заплатить за него 35 миллионов евро, включая бонусы.

Напомним, что воспитанник "бланкос" также интересен ПСЖ.

В прошлом сезоне Васкес провёл за "Реал" 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Вот не знаю радоваться или нет,особенно после трансфера Озила.

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