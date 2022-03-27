"Арсенал" ведет переговоры по Рубену Невешу

Фото: твиттер Невеша\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет усилить центр поля и в связи с этим заинтересован в подписании полузащитника сборной Португалии и "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает Николо Скира.

По информации источника, ранее предложения о трансфере португальца отклонялись, однако "канониры" возобновили переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Отмечается, что сам Мендеш хочет, чтобы по окончании сезона Невеш перешел в другой клуб.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 28 матчах АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

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