"Арсенал" ведет переговоры по трансферу форварда "Ювентуса"

Теги арсенал лондонювентустрансферымойсе кин

"Арсенал" ведет переговоры по трансферу форварда "Ювентуса"
Лондонский "Арсенал" хочет купить туринского нападающего "Ювентуса" Мойсе Кина, сообщает Tuttosport. 

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 35 миллионов евро. "Ювентус" готов продать игрока, но хочет сохранить за собой возможность обратного выкупа за 40 миллионов евро. Также форвардом интересуются "Барселона", "Севилья" и "Эвертон".

Ранее отец Кина заявил, что его сын является фанатом "Интера".

В минувшем сезоне 19-летний Кин провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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