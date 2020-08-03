"Арсенал" ведет переговоры с Виллианом

Форвард "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Арсенале". Об этом сообщает The Guardian.



Ранее сообщалось, что футболист отказал "синим", которые предложили ему двухлетний контракт. Виллиан просил трехлетнее соглашение.



По данным издания, "Арсенал" готов подписать с 31-летним игроком контракт до 2023 года. Однако главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не хочет опускать нападающего в другой клуб.

В завершившемся сезоне АПЛ Виллиан провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

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