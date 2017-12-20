"Арсенал" – "Вест Хэм" - 1:0 (обзор)

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"Арсенал" – "Вест Хэм" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор четвертьфинального матча Кубка английской Лиги между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" (1:0).

Видео: "Арсенал" – "Вест Хэм".

 

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги. | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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