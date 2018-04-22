"Арсенал" - "Вест Хэм" - 4:1, "Сток Сити" - "Бернли" - 1:1 (обзоры)

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"Арсенал" - "Вест Хэм" - 4:1, "Сток Сити" - "Бернли" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей АПЛ.

"Арсенал" - "Вест Хэм"

"Сток Сити" - "Бернли"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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