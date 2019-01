"Арсенал" включил пропавшего Салу в список игроков "Кардиффа" на матч АПЛ

"Арсенал" включил Эмилиано Салу, пропавшего 21 января, в список игроков "Кардифф Сити" на матч в 24-м туре АПЛ.



Фамилия футболиста оказалась в предматчевой программе, в которой были заявки команд.

Arsenal have listed Emiliano Sala as part of Cardiff City's squad on the back of the match programme ahead of tonight's Premier League clash between the two sides. | @the_cannon pic.twitter.com/2lEopLRep1