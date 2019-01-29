"Арсенал" включил пропавшего Салу в список игроков "Кардиффа" на матч АПЛ
"Арсенал" включил Эмилиано Салу, пропавшего 21 января, в список игроков "Кардифф Сити" на матч в 24-м туре АПЛ.
Фамилия футболиста оказалась в предматчевой программе, в которой были заявки команд.
Arsenal have listed Emiliano Sala as part of Cardiff City's squad on the back of the match programme ahead of tonight's Premier League clash between the two sides. | @the_cannon pic.twitter.com/2lEopLRep1— Get French Football News (@GFFN) 29 января 2019 г.
Матч "Арсенал" - "Кардифф" пройдет сегодня, 29 января. Начало - в 22:45 мск.
Напомним, что 19 января "Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро, а 22 января самолет с игроком на борту пропал без вести.
Полиция остановила поиски самолета, однако семья футболиста организовала новые за свой счет.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11