"Арсенал" включился в борьбу за Головина

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"Арсенал" включился в борьбу за Головина

"Арсенал" стал очередным претендентом на полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер хавбека одобрил новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Напомним, что ЦСКА оценивает 22-летнего Головина в 25 миллионов евро. Также им интересуются "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Челси".

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