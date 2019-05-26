"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Атлетико"

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"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Атлетико"
"Арсенал" проявляет интерес к ганскому полузащитнику "Атлетико" Томасу Партею, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сфер интересов "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Интер"​.

В нынешнем сезоне 25-летний Партей провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с мадридским клубом действителен до лета 2023 года.

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