"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш может стать игроком "Арсенала", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "канониры" давно следят за выступлениями 25-летнего португальца и пришли к выводу, что он сможет усилить команду.

Накануне стало известно, что "блауграна" оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Гомеш на правах аренды выступает за "Эвертон", сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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