"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш может стать игроком "Арсенала", сообщает ESPN.
По сведениям издания, "канониры" давно следят за выступлениями 25-летнего португальца и пришли к выводу, что он сможет усилить команду.
Накануне стало известно, что "блауграна" оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Гомеш на правах аренды выступает за "Эвертон", сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14