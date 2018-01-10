"Арсенал" включился в борьбу за Икарди

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди стал трансферной целью "Арсенала", сообщает A Bola.

По сведениям издания, главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассчитывает заменить 24-летним аргентинцем чилийского нападающего Алексиса Санчеса, который близок к уходу из лондонского клуба.

"Арсенал" готов заплатить за Икарди полную сумму отступных в размере 110 миллионов евро.

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