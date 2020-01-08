"Арсенал" включился в борьбу за Кавани

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"Арсенал" включился в борьбу за Кавани

"Арсенал" готов побороться за нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает Mirror, "канониры" планируют подписать уругвайца в зимнее трансферное окно. Ранее интерес к футболисту также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Напомним, что соглашение Кавани с ПСЖ истекает в конце сезона, поэтому летом он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Кавани два забитых гола в 8 играх.

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