"Арсенал" включился в борьбу за Луиса Энрике

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах бывшего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "канониров" не исключает отставку нынешнего наставника Арсена Венгера по окончании сезона и уже начало искать возможного преемника для французского специалиста.

Напомним, что главным претендентом на Энрике считается другой лондонский клуб - "Челси", который хочет заменить испанцем Антонио Конте.

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