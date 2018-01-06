"Арсенал" включился в борьбу за Махреза

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"Арсенал" включился в борьбу за Махреза

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез стал трансферной целью "Арсенала", сообщает британская пресса.

"Канониры" готовы составить конкуренцию "Ливерпулю", который видит в 26-летнем алжирце замену для Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне Махрез сыграл за "Лестер" 24 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Лестер" определился с трансферной стоимостью Махреза. | http://soccernews.ru

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