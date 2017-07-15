"Арсенал" включился в борьбу за Матича

Хавбек лондонского "Челси" Неманья Матич может перейти в "Арсенал", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "канониры" готовы включить в сделку по 28-летнему сербу своего вингера Алекса Окслейд-Чемберлена.

Стоит отметить, что на Матича также претендуют "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

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