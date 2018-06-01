"Арсенал" включился в борьбу за Усмана Дембеле

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"Арсенал" включился в борьбу за Усмана Дембеле

Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, главный тренер "канониров" Унаи Эмери считает, что 21-летний француз хорошо впишется в его игровые схемы.

Стоит отметить, что "Арсенал" рассчитывает арендовать Дембеле, на которого также претендует "Ливерпуль". 

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