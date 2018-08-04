"Арсенал" включился в борьбу за Виду

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"Арсенал" включился в борьбу за Виду

Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за защитника "Бешикташа" Домагоя Виду.

Как сообщает The Sun, "канониры" готовы купить хорватского центрбека за 28 миллионов евро.

Напомним, что на Виду также претендуют "Ливерпуль" и "Монако".

Не пропустите: "Арсенал" на длительный срок потерял своего защитника. | http://soccernews.ru

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