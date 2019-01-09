"Арсенал" включился в борьбу за звезду китайской Суперлиги

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"Арсенал" включился в борьбу за звезду китайской Суперлиги

Лондонский "Арсенал" включился в борьбу за полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско, сообщает The Sun.

По сведениям издания, на подписании бельгийца настаивает главный тренер "канониров" Унаи Эмери. 25-летний футболист может перебраться в британскую столицу уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что на игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Милан".

Карраско отправился в Поднебесную в феврале 2018 года. "Далянь Ифан" заплатил за него 30 миллионов евро. В активе вингера в составе китайской команды 26 матчей, 7 голов и 9 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Карраско в плане дриблинга,передач игрок топ, но уже потух,кроме Витселя реанимировать карьеру никому не удалось и Карраско я думаю в число "Вернувшийся" не войдёт.

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