"Арсенал" вновь теряет Мартинелли

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"Арсенал" вновь теряет Мартинелли

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Мартинелли выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба английского клуба.

Футболист травмировался на разминке перед матчем 3-го раунда Кубка Англии с "Ньюкаслом" (2:0). Сроки восстановления игрока не называются.

Напомним, что ранее форвард пропустил несколько месяцев из-за травмы недавно и только недавно вернулся в строй.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартинелли провел за "Арсенал" четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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