"Арсенал" возобновил интерес к хавбеку "Норвича"

Фото твиттер "Норвича"

Лондонский "Арсенал" снова хочет купить полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндию, утверждает CBS.

По информации источника, "канониры" готовят предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Оно будет сделано в ближайшие дни.

"Арсенал" уже интересовался аргентинским хавбеком прошлой зимой, но тогда его не отпустили на "Эмирейтс", вследствие чего столичный клуб арендовал у "Реала" Мартина Эдегора.

В этом сезоне Буэндия сыграл за "Норвич" 41 матч, забил 15 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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