"Арсенал" возобновил интерес к Лемару

"Арсенал" все еще хочет заполучить хавбека "Монако" Тома Лемара.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" в январе сделают предложение по 22-летнему игроку.

Напомним, что "Арсенал" прошлым летом уже пытался приобрести Лемара, однако тогда не удалось согласовать стоимость сделки.

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