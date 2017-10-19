"Арсенал" впервые не пропустил в Европе с декабря 2015 года

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"Арсенал" впервые не пропустил в Европе с декабря 2015 года

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" в гостях победил "Црвену Звезду" со счетом 1:0.

Стоит отметить, что английский клуб впервые сумел не пропустить в матчах еврокубков за два года.

В последний раз "канониры" сумели оставить свои ворота в неприкосновенности в декабре 2015 года в матче с "Олимпиакосом" (3:0).

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Црвену Звезду", БАТЭ переиграл "Кельн". | http://soccernews.ru

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