"Арсенал" впервые победил в АПЛ в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Арсенал", набрав три очка, вышел на 16 место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с нулем очков остался на последней, 20-й позиции.

"Арсенал" – "Норвич" - 1:0 (0:0)

Гол: Обамеянг, - 1:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Смит-Роу, 62), Габриэл, Уайт, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 82), Эдегор, Локонга (Парти, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Уильямс, Рупп (Ида, 80), Маклин, Ле-Мелу, Дауэлл (Кэнтуэлл, 62), Пукки, Цолис (Рашица, 69).

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