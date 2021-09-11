"Арсенал" впервые победил в АПЛ в нынешнем сезоне
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Норвич" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Арсенал", набрав три очка, вышел на 16 место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с нулем очков остался на последней, 20-й позиции.
"Арсенал" – "Норвич" - 1:0 (0:0)
Гол: Обамеянг, - 1:0
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Смит-Роу, 62), Габриэл, Уайт, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 82), Эдегор, Локонга (Парти, 62), Сака, Обамеянг, Пепе.
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Уильямс, Рупп (Ида, 80), Маклин, Ле-Мелу, Дауэлл (Кэнтуэлл, 62), Пукки, Цолис (Рашица, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18