"Арсенал" впервые с 2006 года стартовал в плей-офф еврокубков с гостевой победы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде разгромно обыграл "Эстерсунд" со счётом 3:0.

Таким образом, "канониры" впервые с 2006 года стартовали в плей-офф еврокубков с гостевой победы.

Gracenote Live напоминает, что 12 лет назад "Арсеналу" удалось одолеть "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Тогда подопечные Арсена Венгера сумели дойти до финала турнира, где уступили "Барселоне". | http://soccernews.ru