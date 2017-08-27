"Арсенал" впервые с 2014 года не нанес ни одного удара в створ за матч

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде уступил "Ливерпулю" со счетом 0:4.

В этой встрече футболисты лондонского клуба нанесли шесть ударов по воротам соперника, но ни разу не попали в створ.

Стоит отметить, что в последний раз подобное случалось с "Арсеналом" 5 октября 2014 года в матче с "Челси" (0:2).

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