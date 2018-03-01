"Арсенал" впервые в истории пропустил три мяча в матче АПЛ в первом тайме домашнего матча

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома играет с "Манчестер Сити" (0:3, первый тайм).

Стоит отметить, что лондонский клуб впервые в истории пропустил три мяча в матче Премьер-Лиги в первом тайме домашнего матча.

Напомним, что в данный момент "Арсенал" занимает лишь шестое место в АПЛ.

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