"Арсенал" впервые за 14 лет обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед"

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"Арсенал" впервые за 14 лет обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Арсенал" обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" в матче 7-го тура АПЛ.

Победный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Обамеянг, 69 (с пенальти) - 0:1

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 62), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 75), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 75).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтланд-Найлс, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87).

Таким образом, для "канониров" это первая победа на "Олд Траффорд" с сентября 2006 года.

"Арсенал" с 12 баллами располагается на 8 месте в АПЛ, "МЮ" с 7 очками расположился на 15 позиции.

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