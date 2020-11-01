"Арсенал" впервые за 14 лет обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед"
Лондонский "Арсенал" обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" в матче 7-го тура АПЛ.
Победный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Обамеянг, 69 (с пенальти) - 0:1
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 62), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 75), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 75).
"Арсенал": Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтланд-Найлс, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87).
Таким образом, для "канониров" это первая победа на "Олд Траффорд" с сентября 2006 года.
"Арсенал" с 12 баллами располагается на 8 месте в АПЛ, "МЮ" с 7 очками расположился на 15 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18