"Арсенал" впервые за 18 лет вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА

Теги арсенал лондон

"Арсенал" впервые за 18 лет вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА"Арсенал" выбил из 1/4 финала Лиги Европы московский ЦСКА и впервые за 18 лет вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка.

В последний раз до этой стадии команда доходила в сезоне-1999/2000, когда лондонцы добрались до финала Кубка УЕФА и проиграли "Галатасараю" по пенальти.

При Венгере команда доходила до полуфинала еврокубков семь раз.

Читайте: "Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы  | http://soccernews.ru

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