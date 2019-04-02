"Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0.

Лондонский клуб победил в 10 матчах подряд на стадионе "Эмирейтс" в чемпионате Англии. Ранее клубу удавалось уже сделать подобный результат в конце сезона-1997/98 при Арсене Венгере.

"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Ньюкасл" с 35 баллами расположился на 14 строчке.

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