"Арсенал" впервые за 34 года пропустил 50 голов в АПЛ

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"Арсенал" впервые за 34 года пропустил 50 голов в АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ "Арсенал" в гостях проиграл "Лестеру" со счётом 1:3.

Всего в текущем розыгрыше Премьер-лиги "канониры" пропустили уже 51 гол.

Как сообщает Opta, "Арсенал" впервые с сезона 1983/84 имеет в своём пассиве столько пропущенных мячей. В последующие 34 года лондонцы не пропускали более 50 раз в чемпионате.

Не пропустите: "Арсенал" впервые за более, чем 50 лет проиграл семь выездных матчей подряд. | http://soccernews.ru

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