"Арсенал" впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома

"Арсенал" потерпел очередное поражение на своем стадионе в матче 20-го тура АПЛ с "Челси". Об этом сообщает Opta Sports.

Для "канониров" это уже четвертое поражение подряд дома. Ранее они проиграли "Сити" (0:3), "Брайтону" (1:2) в чемпионате Англии и "Айнтрахту" (1:2) в Лиге Европы.

Подобной серии поражений у "Арсенала" не было с декабря 1959 года - 60 лет.

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