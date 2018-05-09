"Арсенал" впервые за более, чем 50 лет проиграл семь выездных матчей подряд

В матче чемпионата Англии "Арсенал" на выезде уступил "Лестеру" со счетом 1:3.

Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл седьмой матч на выезде в Премьер-лиге подряд. В последний раз подобное происходило с "канонирами" более, чем 50 лет назад - в 1966 году.

Ранее "Арсенал" потерпел поражения от "Борнмута" (1:2), "Суонси" (1:3), "Тоттенхэма" (0:1), "Брайтона" (1:2), "Ньюкасла" (1:2) и "Манчестер Юнайтед" (1:2).

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