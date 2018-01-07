"Арсенал" впервые за последние 100 лет пропустил четыре мяча от клуба, который не играет в АПЛ

В 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 2:4.

Стоит отметить, что лондонский клуб впервые за сто лет пропустил четыре гола от команды, выступающей в более низком дивизионе.

В последний раз подобное произошло 16 января 1908 года "канониры" проиграли "Халлу" (1:4).

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