"Арсенал" впервые за последние 100 лет пропустил четыре мяча от клуба, который не играет в АПЛ

Теги арсенал лондонноттингем форест

"Арсенал" впервые за последние 100 лет пропустил четыре мяча от клуба, который не играет в АПЛ

В 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Ноттингем Форест" со счетом 2:4.

Стоит отметить, что лондонский клуб впервые за сто лет пропустил четыре гола от команды, выступающей в более низком дивизионе.

В последний раз подобное произошло 16 января 1908 года "канониры" проиграли "Халлу" (1:4).

Не пропустите: "Ноттингем Форест" – "Арсенал" – 4:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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