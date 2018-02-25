"Арсенал" впервые за последние 19 лет пропустил три гола на "Уэмбли"

В финале Кубка английской Лиги "Арсенал" проигрывает "Манчестер Сити" (0:3, второй тайм).

Стоит отметить, что лондонский клуб впервые за последние 19 лет пропустил не менее трех мячей "Уэмбли".

В прошлый раз такое случилось с командой в октябре 1999 года. Тогда "канониры" проиграли "Барселоне" (2:4) в матче Лиги Чемпионов.

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