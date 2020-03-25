"Арсенал" все еще расплачивается с Эмери

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"Арсенал" все еще расплачивается с Эмери

"Арсенал" все еще полностью не расплатился с бывшим тренером Унаи Эмери.

Как сообщает Get Football News France, клуб продолжает платить тренеру зарплату по контракту, который он успел отработать только на половину. Кроме того, Эмери получает компенсацию за то, что до сих пор не возглавил новый клуб.

Таким образом, за этот сезон "канониры" выплатят Эмери около 7,5 миллиона евро.

Эмери возглавлял "Арсенал" с 2018 по 2019 год. Под его руководством клуб не завоевал ни одного трофея.

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