"Арсенал" все еще ведет переговоры о трансфере Мартина Эдегора

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"Арсенал" все еще ведет переговоры о трансфере Мартина ЭдегораФото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Будущее полузащитника мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартина Эдегора остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, переговоры по Эдегору все еще ведутся, осталось согласовать цену с "Реал Мадридом".

Первоначальный план королевского клуба состоял в том, чтобы сохранить Эдегора и продать Иско. Однако этого не произошло, поэтому "Реал Мадрид" готов продать Эдегора сейчас.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" предлагает около 40 миллионов евро, однако такая цена не устраивает "Реал".

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