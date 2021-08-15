"Арсенал" все еще ведет переговоры о трансфере Мартина Эдегора
Фото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен
Будущее полузащитника мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартина Эдегора остается неопределенным.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, переговоры по Эдегору все еще ведутся, осталось согласовать цену с "Реал Мадридом".
Первоначальный план королевского клуба состоял в том, чтобы сохранить Эдегора и продать Иско. Однако этого не произошло, поэтому "Реал Мадрид" готов продать Эдегора сейчас.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" предлагает около 40 миллионов евро, однако такая цена не устраивает "Реал".
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