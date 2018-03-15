"Арсенал" всегда выходил в следующий раунд еврокубков, выиграв первый матч с преимуществом в два мяча

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" дома сыграет с "Миланом".

В первой встрече англичане победили на выезде со счетом 2:0.

Стоит отметить, что "канониры" всегда выходили в следующий раунд еврокубков, выиграв первый матч с преимуществом в два мяча. Это происходило 24 раза из 24-х случаев.

Матч "Арсенал" - "Милан" начнется в 23:05 мск.

Не пропустите: Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу". | http://soccernews.ru