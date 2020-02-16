"Арсенал" вспомнил гол Аршавина в ворота "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" опубликовал видео гола российского нападающего Андрея Аршавина в ворота "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2010/11.
Матч состоялся девять лет назад и Аршавин тогда забил победный гол (2:1). Впрочем, в четвертьфинал все равно вышла "Барселона", которая в ответном матче выиграла со счетом 3:1.
That night in north London— Arsenal (@Arsenal) February 16, 2020
#OnThisDay in 2011... well, you know the rest pic.twitter.com/lUgQTHHPgr
Напомним, что Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы. На счету россиянина 145 матчей в составе лондонского клуба, в которых он забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
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