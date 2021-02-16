"Арсенал" вспомнил гол Аршавина в ворота "Барселоны"

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"Арсенал" вспомнил гол Аршавина в ворота "Барселоны"

Пресс-служба лондонского "Арсенала" посвятила пост в твиттере бывшему игроку команды Андрею Аршавину.

"Канониры" вспомнили гол россиянина 10-летней давности в ворота "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Этот день в 2011-м. Какая ночь! Какая атмосфера", - говорится в публикации, которая сопровождается видео забитого мяча.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, сыграл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 ассистов.

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