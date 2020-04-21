"Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"

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"Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"

Ровно 11 лет назад, 21 апреля 2009 года, российский футболист Андрей Аршавин в составе "Арсенала" забил четыре гола в гостевом матче АПЛ с "Ливерпулем".

Пресс-служба "канониров" вспомнила о великолепном достижении 38-летнего игрока.

"Посмотрите на Аршавина! В этот день в 2009 году он устроил шоу на "Энфилде", - говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.

Не пропустите: Каррагер признался, что ждал Аршавина в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
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