"Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"

Ровно 11 лет назад, 21 апреля 2009 года, российский футболист Андрей Аршавин в составе "Арсенала" забил четыре гола в гостевом матче АПЛ с "Ливерпулем".

Пресс-служба "канониров" вспомнила о великолепном достижении 38-летнего игрока.

"Посмотрите на Аршавина! В этот день в 2009 году он устроил шоу на "Энфилде", - говорится в публикации лондонского клуба в твиттере.

"Look at Arshavin, here comes Arshavin!"



#OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield pic.twitter.com/sqIxx80HHe