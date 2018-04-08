"Арсенал" встретится с "Саутгемптоном" на "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Саутгемптон"

Стадион: "Эмирейтс"

Начало матча: 16:15

Арбитр: Андре Марринер

"Арсенал" после погрома ЦСКА в Лиге Европы встретится с "Саутгемптоном". Игра состоится в рамках 33 тура АПЛ. После матчей в еврокубках многие команды не могут переключиться на чемпионат, к тому же "канонирам" и не нужно особо напрягаться в Премьер-лиге, так как их главная цель – победа в Лиге Европы и попадание в Лигу чемпионов, ведь через чемпионат это сделать уже не выйдет.

Который год "Арсенал" пасет задних, раньше Венгера обвиняли в излишней бережливости, команду покидали лидеры, которые уходили в более успешные клубы за трофеями, однако в последнее время ситуация немного изменилась, клуб стал тратить большие средства, вот только в команде возник некоторый перекос в сторону нападения. Даже в последнее трансферное окно "Арсенал" пополнили два атакующих игрока Мхитарян и Обамеянг, хотя при этом Жиру и Санчес команду покинули. Француз невзрачно играет за "Челси" (0 голов), чилиец сдулся в "Манчестер Юнайтед", армянин же пришелся ко двору, вот только в недавнем матче с ЦСКА он получил повреждение и может пропустить остаток сезона. Обамеянг и вовсе в шести матчах забил пять голов. Размен оказался очень удачным. В обороне же все не так гладко, защитники постоянно ошибаются, да и в целом нельзя сказать, что Монреаль, Мустафи, Косьелни, Бельерин и Колашинац – это игроки экстра-класса.

"Саутгемптон" в текущем сезоне стоит на вылет. Все привыкли, что эта команда умеет работать на трансферном рынке, находить талантливых игроков, потом продавать их всех за огромные деньги грандам, обновляя состав каждый год (в основном в "Саутгемптоне" любил затариваться "Ливерпуль"). Однако эти времена подходят к концу. Всех стоящих игроков забрали, новые не оправдывают надежд, так как их уровень не соответствует высоким задачам. Этой зимой клуб пополнил нападающий Гуидо Каррильо, купленный у "Монако" за 22 миллиона, но он пока так и не забил свой первый гол в АПЛ. Да и в целом атака – одно из слабейших звеньев команды. Не впечатляют и летние новички.

В 21 веке "Саутгемптон" пять лет играл в Чемпионшипе, даже вылетал в Лигу 1, где провел 2 сезона. Опыт понижения в классе, а затем возвращения в элиту у него есть (правда для этого потребовалось семь лет). На данный момент "Саутгемптон" находится на 18 месте, вылет вполне реален.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 94 игры: 48 побед "Арсенала", 20 – у "Саутгепптона", 26 ничьих.

В матче первого круга была зафиксирована ничья 1:1.

"Саутгемптон" не может забить в трех матчах подряд, два последних он проиграл 0:3. Последняя победа датирована третьим февраля.

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Чемберс, Колашинац, Эльнени, Рэмзи, Озил, Уилшир, Уэлбек, Обамеянг.

"Саутгемптон": МакКарти, Седрик, Стивенс, Худт, Бернард, Лемина, Ромеу, Тадич, Редмонд, Дэвис, Остин.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Саутгемптон":

"Арсенал" - фаворит этой игры, команда в последнее время играет ярко в атаке, часто забивает, да и груза ответственности уже нет. Помочь "Саутгемптону" может только тот факт, что "канониры" играли прошлый матч в четверг и могли не успеть восстановиться должным образом.

Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.60, на ничью – 4.50, на "Саутгемптон" – 5.60.

Вячеслав Горбачев

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