"Арсенал" вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"

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"Арсенал" вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа попал в сферу интересов еще одного топ-клуба АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах игрока заинтересован "Арсенал", который рассматривает его в качестве возможной замены для Алексиса Санчеса.

Соглашение Заа со "стекольщиками" действует до лета 2022 года.

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