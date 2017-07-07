"Арсенал" вступил в борьбу за Фабиньо

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"Арсенал" вступил в борьбу за Фабиньо

"Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Монако" Фабиньо, сообщает The Sun

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

23-летний Фабиньо выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 186 матчей, забил 23 мяча и отдал 16 результативных передач. 

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