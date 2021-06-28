"Арсенал" вступил в борьбу за форварда сборной Италии

Теги арсенал лондонандреа белоттиторинотрансферы

"Арсенал" вступил в борьбу за форварда сборной Италии

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Тuttosport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" готовы заплатить за форварда требуемые 34 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Белотти также входит в сферу интересов "Милана" и "Ромы".

В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок

Заседание РФС с Черчесовым по выступлению сборной России на Евро перенесли на неопределенный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов