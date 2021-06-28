"Арсенал" вступил в борьбу за форварда сборной Италии

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Тuttosport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" готовы заплатить за форварда требуемые 34 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Белотти также входит в сферу интересов "Милана" и "Ромы".

В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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