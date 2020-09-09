"Арсенал" вступил в борьбу за голкипера ПСЖ

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на вратаря "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, сообщает Mirror.

По сведениям издания, "канониры" намерены арендовать голкипера до закрытия летнего трансферного окна. Также французом активно интересуются "Челси" и "Фулхэм".

В прошлом сезоне 27-летний Ареоля выступал за "Реал" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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