"Арсенал" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса

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"Арсенал" вступил в борьбу за Лаутаро Мартинеса Фото соцсети Лаутаро Мартинеса

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям Goal, "канониры" уже контактировали с агентом аргентинца. Однако на футболиста также претендует "Атлетико".

Отмечается, что "Интер" готов продать Мартинеса как минимум за 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лаутаро 16 голов и два ассиста в 39 матчах.

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