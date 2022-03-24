"Арсенал" вступил в борьбу за лучшего бомбардира "Бенфики"

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"Арсенал" вступил в борьбу за лучшего бомбардира "Бенфики"

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на уругвайского нападающего лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса, сообщает Record.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Бенфика" оценивает своего лучшего бомбардира в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются "Ньюкасл", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

В нынешнем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Бенфику" 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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